«Единая Россия» дала старт Всероссийскому зимнему марафону «Сила России» Поделиться Твитнуть

Мероприятия марафона «Сила России» — фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов — будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета партии на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа самбо», создаёт «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», — напомнил Андрей Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, многое другое.

«Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными — каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», — сказал он.

С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведёт Лыжные выходные, где основным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области; с 26 февраля — неделю спорта на коньках, с 4 марта — неделю женского здоровья, а с 11 марта — Семейную спортивную Масленицу. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».

«Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя «Сила России» станет по-настоящему семейной!» — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.

Спортивные мероприятия состоялись и в других регионах. В Ленинградской области «Единая Россия» организовала открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР — тренировку по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводят массовую «Зарядку с чемпионом».

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В нём приняли участие более 200 тысяч человек. В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон «Единой России» также поддержали более тысячи некоммерческих организаций.

Ирек Хазиев, депутат Законодательного Собрания Пермского края, председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края:

— Пермский край хорошо известен своими спортивными достижениями. Летний марафон «Сила России» стал еще одним весомым подтверждением этому факту: почти две тысячи участников из различных городов и поселков региона.

Уверен, что зимний марафон соберет еще большее число людей, ведь именно зимние виды спорта особенно развиты на Урале. В самом разгаре сезон лыж, здесь у пермяков есть на кого равняться: наши земляки не раз становились чемпионами в лыжных гонках, биатлоне, фристайле. Именно этому виду спорта посвящены первые тематические выходные марафона. Есть отличные спортивные лыжные и горнолыжные базы с трассами разного уровня. Ну, а финишируем спортивной Масленицей.

В Прикамье уже не первый год празднуют Масленицу по-спортивному на горнолыжных склонах в Губахе и Чусовом. Для многих закрытие зимнего сезона традиционно проходит именно на этот праздник, поэтому заранее хочу всех пригласить на мероприятия марафона «Сила России».

Актуальная программа и запись на спортивные мастер-классы по ссылке https://sila-rossii.er.ru/area?region_id=59





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