В «Азоте» завершился монтаж подогревателя азотной кислоты в цехе водоустойчивой аммиачной селитры Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в цехе №3 — водоустойчивой аммиачной селитры установлен подогреватель азотной кислоты. Стоимость проведения работ составила около 14 млн рублей.

Новый прибор предназначен для подогрева азотной кислоты перед подачей в аппарат использования тепла нейтрализации (ИТН), чтобы реакция проходила более полно, без гидравлических ударов. В аппарате получается раствор, который в дальнейшем упаривается и гранулируется.

Сергей Кылосов, начальник цеха №3 — водоустойчивой аммиачной селитры филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Азотная кислота используется в реакции нейтрализации аммиака и азотной кислоты с образованием раствора аммиачной селитры. Это основная реакция в производстве этого продукта. Подогреватель при этом играет важную роль. Он дает возможность работать на плановых нагрузках.





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