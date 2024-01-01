В 2023 году более 2 тысяч юридических лиц в Пермском крае начали использовать онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» Поделиться Твитнуть

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги работы по подключению клиентов-юридических лиц к онлайн-сервисам компании в 2023 году. Количество пользователей личного кабинета на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» выросло на 2,1 тыс. — до 7,3 тыс. юрлиц. До 61% выросло количество клиентов-пользователей систем электронного документооборота (ЭДО).

В личном кабинете на сайте компании можно передать показания приборов учёта, ознакомиться с платежными документами и историей их выставления, осуществить оплату услуг энергоснабжения, а также контролировать состояние расчетов по договорам.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» также обращает внимание клиентов на важность использования систем электронного документооборота (ЭДО). Эти сервисы позволяют сократить время на обработку и передачу документов, снизить затраты на хранение бумажных версий и повысить безопасность документооборота. Операторы СБИС и Контур.Диадок предоставляют новым пользователям облегчённые условия оплаты, что снижает затраты при использовании таких систем. Подробнее с условиями можно ознакомиться на официальных сайтах операторов ЭДО.

«Наши клиенты, которые идут в ногу со временем, уже давно используют онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» и системы электронного документооборота. Главное преимущество таких сервисов — снижение издержек наших клиентов. В 2024 году мы продолжим работу по повышению качества обслуживания и разработке новых удобных онлайн-инструментов и призываем всех, кто ещё не воспользовался ими, открыть для себя новые возможности», — отметил руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

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