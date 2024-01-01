Cтартовал XXIII конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, Удмуртии и Башкирии стартовал XXIII конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». В Год семьи, объявленный в России, жюри уделит особое внимание инициативам по укреплению семейных традиций и ценностей.

В феврале эксперты проведут для конкурсантов семинары и консультации. Прием конкурсных заявок стартует 13 февраля, а завершится 11 марта. Заявки будут приниматься по трем номинациям: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт». Имена победителей назовут в апреле, до ноября проектанты смогут реализовывать свои инициативы. А по итогам года за лучшие и наиболее эффективные практики руководителям проектов вручат особый знак конкурса «Селенитовый медведь».

Конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» проводится уже более 20 лет. За это время в Прикамье нефтяники поддержали более трёх тысяч идей.

Подробнее с условиями участия и сроками проведения конкурса можно ознакомиться в Положении, размещенном на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в разделе «Ответственность».





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