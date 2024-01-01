Сборная филиала «Азот» — призер первого этапа спартакиады Росхимпрофсоюза Поделиться Твитнуть

Женская сборная филиала «Азот» АО «ОХК Уралхим» по волейболу взяла серебро в первом этапе спартакиады Росхимпрофсоюза работников химических отраслей промышленности Пермского края. Торжественное открытие мероприятия и соревнования состоялись в спортивном зале Дома спорта Культурно-спортивного центра «Азот».

В этом году в спартакиаде принимают участие девять команд из четырех городов региона. Спортсмены соревнуются в 11 дисциплинах. Волейбол — первая из них.

Турнир проходил по круговой системе, когда команды-участницы проводят очную встречу на спортивном паркете со всеми оппонентами. Победителя определяет общее количество выигранных партий. Сборная филиала «Азот», выиграв 15 матчей, стала серебряным призером. Следующий этап спартакиады — лыжные гонки. Они пройдут в Соликамске 16-18 февраля.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Филиал «Азот» уделяет особое внимание развитию спорта на предприятии и на территории присутствия. Финансово поддерживаем деятельность Федерации плавания Пермского края, занятия для юных жителей Березников в секциях баскетбола, художественной гимнастики, каратэ, легкой атлетики и других. Отраслевая Спартакиада дает возможность сотрудникам предприятия продемонстрировать свои спортивные достижения на уровне края. В 2023 году наша женская команда по волейболу вошла в тройку лидеров Спартакиады, в этом году они улучшили результат.

Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:

— Мы в очередной раз проводим открытие Спартакиады в зале, принадлежащем «Уралхиму». Это говорит о том, что у нас есть надежные социальные партнеры, которые понимают важность развития физической культуры и спорта среди сотрудников.









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