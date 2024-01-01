В пермской школе №132 при поддержке «Уралхима» отремонтирован кабинет биологии и экологии Поделиться Твитнуть

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» оказал спонсорскую помощь подшефной пермской школе №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля. В корпусе на ул. Баумана, 27 приведен в порядок и оснащен новым оборудованием кабинет биологии и экологии.

Отремонтированы пол и стены класса и лаборантской, установлено светодиодное освещение. Заменены двери и раковины. Обновлены информационный стенд и наглядные материалы. Закуплена современная мебель. Особенность кабинета — это новое VR-оборудование и наличие цифровых микроскопов.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— «Уралхим» активно поддерживает внедрение в подшефной школе №132 самых современных методик обучения. Среди них технологии виртуальной реальности. «Уралхим» тоже активно использует VR-очки в производственном обучении. Таким образом, сегодня дети тренируются учиться в виртуальной реальности на клетках организмов, а завтра придут к нам на предприятие и смогут быстро сориентироваться в обучении по профессии.

Филиал «ПМУ» взял шефство над школой №132 в 2013 году. С этого времени реализовано много совместных проектов. В частности, отремонтированы два кабинета химии, три кабинета биологии и экологии, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория и т.д.

Наталия Ракшина, и.о. директора МАОУ «СОШ №132» г. Перми:

— Уже много лет благодаря спонсорской помощи «Уралхима» мы имеем возможность реализовывать различные проекты развития школы, углубляя нашу естественнонаучную направленность. В результате большинство наших выпускников выбирают химический и биологический профиль, ориентируясь на потребности работодателей Перми.

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