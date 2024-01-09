Аренда или покупка квартиры в ипотеку — что выгоднее? Поделиться Твитнуть

По итогам 2023 года эксперты отмечают беспрецедентный рост цен на рынке аренды недвижимости в крупных городах России. В Перми одни из самых высоких показателей1: за год «однушки» подорожали на 39,3%, «двушки» — на 30,7% и «трешки» — на 25,4%. Аналитики прогнозируют дальнейший рост.

Такая информация безусловно заставляет задуматься: продолжать снимать жилье и безвозвратно отдавать каждый месяц крупные суммы арендодателю или купить квартиру в ипотеку и уже вкладывать деньги в свое будущее?

Один из основных страхов, который останавливает от принятия решения о покупке квартиры, — «А что делать, если я не потяну ипотеку?». Ответ прост: у вас всегда есть возможность выставить квартиру на продажу, реализовав ее по рыночной стоимости и вырученные средства направить на погашение кредита. Почему же покупка квартиры в ипотеку рациональнее, чем аренда жилья?

Очевидное и главное преимущество покупки квартиры в ипотеку — производя ежемесячную оплату за квартиру (которая есть и в случае с ипотекой, и в случае с арендой), вы в итоге получаете собственную недвижимость, пусть залоговую, но вы уже можете ей распоряжаться по своему усмотрению, проживать, сдавать в аренду, обменивать, продавать. Деньги, потраченные на аренду жилья, не работают на будущее: у арендатора не остается ничего, кроме понесенных затрат и опыта проживания в чужой квартире.

Второе преимущество покупки квартиры в ипотеку — более стабильная сумма ежемесячного платежа, риск изменения которой намного меньше, чем у арендной платы. Так, по прогнозам аналитиков, в 2024 году съемное жилье еще вырастет в цене, особенно после ожидаемой отмены льготной ипотеки на первичном рынке2. В то же время опрошенные Циан.Журналом эксперты уверены: цены на новостройки будут расти темпами инфляции, умеренный рост будет нивелировать проценты, выплаченные банку за ипотеку3. Поэтому покупка жилья на сегодняшний остается предпочтительной, тем более что для клиентов девелопера PAN City Group4 действуют приятные ставки по ипотеке и работает программа trade in на привлекательных условиях!

Если вы задумываетесь о покупке жилья — сейчас есть возможность приобрести квартиру от застройщика в новом ЖК «Талисман»5 на ул. КИМ, 45 на комфортных условиях от 4,74% годовых6 и отпраздновать новоселье уже в этом году: сдача объекта запланирована на 3 квартал 2024 года! Узнать подробнее о банках-партнерах застройщика и актуальных условиях кредитования вы можете, обратившись за бесплатной консультацией по телефону 207-17-07.

Жилой комплекс «Талисман» — современный комфортный дом в самом центре Мотовилихинского района. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить. Готовность объекта более 85%. Спешите сделать свой выбор, в продаже осталось менее 20 квартир!

PAN City Group — надежный застройщик, работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию порядка 280 тыс. м2 жилья, а при участии специалистов компании совершено свыше 6 000 сделок на рынке недвижимости.

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4 PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

5 ЖК «Талисман» - многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, а также на сайте talisman-dom.ru.

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