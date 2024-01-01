В Перми открылась новая сцена Театра юного зрителя и детская школа искусств Поделиться Твитнуть

В Перми состоялось открытие отреставрированных при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» малой сцены Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) и Детской школы искусств Пермского государственного института культуры.

Новая сцена ТЮЗа находится рядом с исторической и составляет театральный кластер из двух памятников архитектуры. Два корпуса ТЮЗа связывает стеклянный атриум высотой почти 16 м. Общая площадь нового объекта — около 5 тыс. кв. м. Зрительный зал на 200 мест оснащён современной механикой, интеллектуальными возможностями программирования декораций, световым и звуковым оборудованием. Благоустроенная прилегающая территория образует арт-пространство — ИльТЮЗион — с прогулочной зоной, кафе, творческими мастерскими и летней эстрадой. Первый спектакль на новой сцене состоится 1 февраля. ​

В отремонтированном и оснащённом ЛУКОЙЛом здании Центральной детской школы искусств будут обучаться более 200 детей. Открыты программы по направлениям: классические и народные инструменты, хореография, хоровое пение, живопись, искусство театра. В обновлённой школе разместились актовый зал и 10 учебных аудиторий, закуплено музыкальное и сценическое оборудование, акустическая система и оргтехника.

Малая сцена Пермского театра юного зрителя и Детская школа искусств Пермского государственного института культуры отреставрированы в рамках Соглашения о социальном и экономическом сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем.

При поддержке Компании в регионе построены и реконструированы более сотни школ и детских садов, свыше 80 учреждений культуры, десятки больниц и спортивных объектов. В 2020 году между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» заключено очередное пятилетнее Соглашение, в рамках которого обустроен спортивный стадион в Чернушке, отремонтирована спортшкола им. В.А. Лобанова в Осе, построены общежития для студентов и преподавателей Пермского политеха.





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