С момента открытия клиники 3Z в Перми её врачи провели 65 тысяч операций В этом году клинике исполнилось 10 лет Поделиться Твитнуть

Фото: клиника 3Z

В пермской офтальмологической клинике 3Z, которой в этом году исполнилось 10 лет, подвели итоги работы. Как сообщили в медицинской организации, с момента открытия специалисты клиники выполнили 150 тыс. диагностик и 65 тыс. операций, из них 29 тыс. по поводу катаракты, 21 тыс. процедур лазерной коррекции зрения.

Открытие клиники 3Z в Перми состоялось в январе 2014 года. Тогда работа велась только в двух направлениях — лазерная коррекция зрения и хирургия катаракты. Сегодня перечень оказываемых услуг значительно расширился и включает в себя лечение различных заболеваний глаз: катаракты, близорукости, дальнозоркости, астигматизма, глаукомы, кератоконуса, патологий сетчатки и других. Также в клинике работает отделение детской офтальмологии.

Именно в клинике 3Z в Пермском крае пациентам впервые была предложена одна из самых современных на тот момент технологий коррекции зрения — Femto Super LASIK (Фемто Супер ЛЭСИК). С 2023 года в 3Z в Пермском крае эксклюзивно представлена лазерная коррекция зрения CLEAR (КЛЕАР).

В 2018 году в клинике в Перми внедрили «Единую диагностику зрения», а в 2022-м — комплексный пакет услуг «Всё включено», в который входят диагностика, предоперационные анализы, такси на операцию и обратно за фиксированную цену.

«Мы знаем, что движемся в верном направлении. В первый год работы клиники мы приняли 6,5 тыс. пациентов, а в 2023 году уже 20 тыс. человек. Мы ежедневно в своей работе продолжаем следовать нашей главной миссии — помочь как можно большем числу пациентов увидеть мир чётко, без очков и контактных линз», — комментирует директор клиники 3Z в Перми Татьяна Сердюкова.

Сегодня пермская клиника 3Z имеет в своём арсенале современные модели диагностического и хирургического оборудования и продолжает поддерживать статус прогрессивной офтальмологии на протяжении 10 лет.

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