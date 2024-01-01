Алёна Бронникова Суд вынес решение по иску прокуратуры Прикамья к «Соленис Технолоджис МСП» Требования удовлетворены частично Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску региональной прокуратуры к иностранной компании ЗАО «Соленис Технолоджис МСП». Резолютивная часть была опубликована в картотеке судебных дел.

Надзорный орган потребовал признать ничтожными изменения, внесённые в 1997 году в договоры между компанией и Пермским пороховым заводом, и применить последствия недействительности этих сделок в виде возвращения арендованных объектов. Суд удовлетворил иск частично.

Как следует из материалов дела, «Соленис Технолоджис МСП», при создании — ЗАО «Компания «Москва-Штокхаузен-Пермь», было образовано в 1995 году на основании учредительного договора между ФГУП «Пермский завод им. С.М. Кирова» (Пермский пороховой завод), МУП «Мосводоканал» и немецкой Штокхаузен ГмбХ. Документ предусматривал передачу ЗАО права пользования зданием на Гальперина, 11 в виде капитализированной арендной платы на 10 лет и производства 30%-ного раствора акриламида. Впоследствии в учредительный договор участники внесли изменения, увеличив срок права пользования объектов до 30 лет.

В конце 2021 года «Соленис» подала иск к Росреестру и заводу, требуя провести госрегистрацию договора аренды. В качестве третьих лиц в разбирательстве участвовали краевая прокуратура и Росимущество. Ведомства в 2022 году направили в краевой Арбитражный суд встречный иск с требованием освободить арендуемые площади на территории Пермского порохового завода.

Росимущество полагает, что иностранная компания занимает помещения незаконно. Такой вывод в ведомстве сделали на том основании, что договор капитализированной арендной платы 1995 года не прошёл госрегистрацию. Поэтому он считается незаключённым. Требования Росимущества были удовлетворены в августе 2023 года. «Соленис» обратился в 17-й арбитражный суд Пермского края с жалобой, однако проиграл спор.

Требования прокуратуры были выделены в отдельное производство. Суд удовлетворил иск частично, признав ничтожными изменения в учредительный договор и договоры на право аренды, а также обязав ЗАО возвратить пороховому заводу производственную установку для изготовления 30%-ного водного раствора акриламида в течение четырёх месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Однако по возвращении недвижимости заводу было принято иное решение. «Производство по делу в части требования о применении последствия недействительности ничтожных сделок — обязать ЗАО "Соленис Технолоджис МСП" возвратить ФКП "Пермский пороховой завод" здание — прекратить».

Со всех ответчиков («Соленис», пороховой завод и АО «Мосводоканал») суд взыскал в доход федерального бюджета госпошлину по 2 тыс. руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

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