В столице Прикамья 3 тысячи домофонов прошли цифровую эволюцию от «Ростелекома» Поделиться Твитнуть

«Ростелеком» в Перми установил юбилейный, 3-тысячный умный домофон в ЖК «Эволюция». Новостройка на Луначарского, 97 — один из жилых комплексов, где монтаж оборудования для подключения цифровых сервисов начался ещё на стадии строительства дома.

Сотрудники «Ростелекома» проанализировали рынок жилья и пришли к выводу, что в последние годы конкуренция здесь стремительно растёт. Провайдер отметил важную тенденцию для покупателей квартир: большое значение имеет оснащение жилого комплекса современными цифровыми сервисами для безопасности и комфорта. Чтобы помочь в этом вопросе, провайдер предлагает застройщикам комплексное решение для управления и контроля домом и придомовой территорией — «‎Ростелеком.Ключ». Самые востребованные функций платформы — комплексное видеонаблюдение, умный шлагбаум и умный домофон.

Самым популярным сервисом платформы за 2023 год стал умный домофон. Он установлен во всех домах, где компания внедрила платформу «Ростелеком.Ключ».

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Умный домофон позволяет сделать доступ в дом комфортным и безопасным для жителей и их гостей. Цифровой сервис настроен на приём аудио- и видеовызовов, дистанционное открытие дверей, управление услугами из личного кабинета для управляющей компании и жителей, а также на архивацию и фотофиксацию всех посещений.

«Серебро» у комплексного видеонаблюдения. Им пользуется порядка 60% многоквартирных домов, прошедших цифровую эволюцию от «Ростелекома». Решение позволяет с помощью камер осуществлять контроль разных локаций в новостройках и придомовой территории. Преимущества видеонаблюдения — это онлайн-трансляция изображения, запись видеоархива, хранение информации в облаке до 60 суток, съёмка в темноте и со звуком, наличие уведомлений и возможность для управляющей компании настраивать отдельный доступ для жителей.

На третьем месте топ-сервисов — умный шлагбаум, он установлен в 40% новостроек Перми, где работает платформа «Ростелеком.Ключ». Устройство предназначено для контроля и управления доступом на территорию дома. Решение может быть связано с системой видеонаблюдения, что позволит получать видеозаписи приезжающих автомобилей. Открывать и закрывать шлагбаум хозяин может из любой точки страны.

Современные решения платформы «Ростелеком.Ключ» можно устанавливать не только в новых домах. В Перми цифровыми уже стали более 35 новостроек и 27 домов вторичного жилья.

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