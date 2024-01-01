В Пермской городской думе состоялось расширенное заседание фракции «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

На заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Думы Наталья Мельник и заместитель председателя Максим Спиридонов представили отчеты о работе за 2023 год.

«Открыли год расширенным собранием — на заседании по моему приглашению присутствовали члены фракций других политических партий, представленных в Пермской городской Думе», — рассказал руководитель фракции Василий Кузнецов.

Он также отметил, что депутаты поблагодарили руководство Думы за работу.

Одним из вопросов депутатам был представлен отчёт о деятельности Региональной общественной приёмной в 2023 году и информация об открытии Штаба общественной поддержки Пермского края, который с 15 января работает в краевой столице по адресу: ул. Екатерининская, 210.

С отчётом и презентацией выступила заместитель руководителя штаба Елена Савельева. Она отметила, что в Региональной общественной приёмной за прошлый год было рассмотрено более 20,3 тыс. обращений граждан, наиболее популярными темами стали — ЖКХ, соцобеспечение, здравоохранение и помощь СВО. По итогам года пермская приёмная заняла третье место в России в рейтинге деятельности Региональных общественных приёмных. Сейчас все передовые наработки приёмной в работе с гражданами и НКО используются в Штабе общественной поддержки.

Штаб — это многофункциональное пространство для обсуждения и выработки предложений по всем вопросам, которые волнуют жителей Перми и Пермского края.

«На площадке штаба объединены ресурсы общественных организаций, исполнительной власти, депутатов всех уровней, различных профессиональных сообществ. Расширены площади, введены новые форматы работы, можно проводить просветительские, досуговые, спортивные мероприятия, обучающие семинары. Ваши активности и встречи с жителями вы также можете проводить в штабе», — говорит Елена Савельева.

Напомним, в Штабе общественной поддержки Пермского края оборудованы пять зон — молодёжный зал, спикер-зал, коворкинг-центр, площадки для совместной работы. Он стал местом притяжения для проведения тематических мероприятий и поддержки гражданских инициатив.

Планируется, что следующее заседание фракции «Единая Россия» Пермской городской думы пройдёт на площадке штаба.

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