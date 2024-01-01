В посёлке Углеуральский открыта новая поликлиника Поделиться Твитнуть

В посёлке Углеуральский Губахинского муниципального округа введена в строй новая поликлиника на 120 посещений в смену. Объект является филиалом Городской клинической больницы № 4.

Выступая на церемонии открытия поликлиники, депутат Законодательного собрания Пермского края, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Армен Гарслян отметил, что это долгожданное событие для жителей посёлка, по просьбам которых был возведён этот социально значимый объект.

— Сделан ещё один важный шаг в развитии системы здравоохранения Кизеловского угольного бассейна. Потенциал наших медицинских учреждений с каждым годом растёт. Это стало возможным только благодаря заинтересованности и постоянному вниманию со стороны органов власти всех уровней, — подчеркнул Армен Гарслян. — Наш приоритет, определенный Президентом страны — сбережение народа России на поколения вперед — остаётся неизменным. Впереди ещё много работы, и она обязательно будет продолжена.

Поликлиника возведена в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края и федерального софинансирования по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

— В прошлом году 10 крупных объектов здравоохранения было введено в строй в Пермском крае. В 2024 году — это первый объект, и в ближайшее время будет завершено ещё несколько объектов. Это говорит о серьёзном внимании губернатора Пермского края, правительства региона к здравоохранению, — отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. — Думаю, что сама отрасль должна ответить большим притоком кадров медицинских работников и улучшением качества медицинской помощи. Мы будем очень стараться.

Новое здание медицинского учреждения располагается по адресу: ул. 2-я Коммунистическая, 74. Оно заменило два ветхих корпуса 1950-х гг. постройки. Общая площадь объекта составляет порядка 2 тыс. кв. метров. Все помещения, как и прилегающая к зданию инфраструктура, спроектированы с удобством для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Этот проект совершенно точно укладывается в идеологию развития четвертой городской клинической больницы — это максимально комфортные условия для пациентов и удобство работы для персонала, — заявил главный врач ГКБ № 4 Андрей Ронзин.

В поликлинике есть кабинеты участковых терапевтов, врача акушера-гинеколога, процедурный кабинет, доврачебный, кабинет неотложной помощи, кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, спирография), физиотерапевтическое отделение поликлиники, кабинет массажа, кабинет забора биологического материала. Также, медицинское учреждение будет обслуживать и детей. Есть кабинеты врачей-педиатров, процедурный, прививочный, кабинет выдачи молочных смесей.

— Залог успешной реализации проектов, в том числе и в сфере здравоохранения — это объединение усилий органов власти и депутатского корпуса всех уровней, бизнеса, городского сообщества для решения актуальных вопросов, обозначенных жителями. Действуя вместе, мы добиваемся существенных результатов, таких как введённая сегодня в строй поликлиника, — отметила депутат Законодательного собрания Прикамья, директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп» Мария Коновалова.

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