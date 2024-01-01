Алёна Бронникова Расходы бюджета Прикамья за 2023 год не исполнены на 25% Профицит составил 46,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По итогам 2023 года в бюджет Пермского края поступили доходы в объёме 241,6 млрд руб. Это на 15,5% превышает годовой план, который составляет 209,2 млрд руб. Такие данные на 1 января 2024 года были представлены на сайте регионального кабмина.

Основным источником доходов краевой казны стали налоги на прибыль — они составили 144,8 млрд руб. Плановая цифра составляла 115,8 млрд руб., что на 25% ниже итоговой суммы. По налогу на прибыль организаций из запланированных 71,7 млрд руб. поступило 93,7 млрд (131,8%), а по НДФЛ — 51 млрд руб. при плане в 44,7 млрд (114,3%).

Единый виртуальный кабинет депутата заксобрания Пермского края

По сравнению с 2022 годом данные поступления увеличились в целом на 37,5 млрд. руб. Налоги на прибыль организаций на 1 января 2023 года составляли 64,6 млрд, на доходы физических лиц — 42,7 млрд руб.

Расходы бюджета Прикамья в 2023 году составили почти 195 млрд руб. Это на 25% ниже планового показателя, который составлял в 259,8 млрд. Больше всего средств было направлено на госпрограммы: «Образование и молодёжная политика» — 49 млрд руб. (исполнение 84,9%), «Качественное здравоохранение» — 32,5 млрд руб. (исполнение 75,5%) и «Развитие транспортной системы» — 30,8 млд руб. (исполнение 69,6%).

Единый виртуальный кабинет депутата заксобрания Пермского края

Профицит по итогам года сложился в размере 46,7 млрд. руб. В 2022 году в бюджете образовался дефицит в 7,8 млрд руб.

В декабре минфин региона сообщал о профиците в 10 млрд руб. Планировалось, что к 1 января дефицит составит 47,6 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.