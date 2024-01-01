В Перми почти в ста домах 18 января отключили отопление и горячую воду Батареи снова нагреются к концу суток Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 9 часов утра 18 января в 93 домах Мотовилихинского района Перми сотрудники ПАО «Т Плюс» отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. Причиной прекращения подачи теплоносителя называются ремонтные работы по устранению дефекта по ул. Крупской, 40.

В связи с этим батареи и вода в кранах остынут по следующим адресам:

— бульвар Гагарина, 18, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 47, 49,

— ул. Крупской, 26, 28, 28а, 30, 31а, 32, 32а, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 42а, 42б, 44,

— ул. Дружбы, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 23, 23а, 23б, 25, 27, 26, 28, 30, 34,

— ул. КИМ, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 99а, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 115а,

— ул. Лебедева, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 54,

— ул. Техническая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Также 18 января отключили отопление и горячую воду в домах по ул. Вагановых, 8, 9, 10, ул. Уральской, 117, 119 и ул. Землячки, 12, 14.

Работы продлятся до 23 часов.

Уточнить информацию по отключению можно в ПАО «Т Плюс» по тел. 259-02-38.

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