Банки ограничивают выдачу льготной ипотеки: как выгодно купить квартиру без переплат Поделиться Твитнуть

В конце декабря — начале января сразу несколько крупных банков существенно изменили условия выдачи ипотеки по льготным госпрограммам. Теперь обратившиеся к ним заемщики смогут купить квартиру по льготной ставке только у аккредитованных застройщиков, которые субсидируют кредиты в этих банках. Если квартира в выбранной новостройке не входит в перечень субсидируемых объектов, клиент сможет оформить кредит только по рыночной ставке, которая уже превышает 16% годовых.

Заявленные банками новые условия сотрудничества по льготной ипотеке, обязывающие девелоперов досубсидировать льготные кредиты, практически означают введение для них комиссии. Решение перекладывать эту комиссию в стоимость реализуемых квартир или нет остается за застройщиком, однако эксперты рынка недвижимости прогнозируют неизбежный рост цен на первичное жилье.

Застройщик PAN City Group1 сохраняет цены на прежнем уровне! Девелопер предлагает несколько вариантов покупки квартиры на первичном рынке.

Успейте воспользоваться возможностью приобрести квартиру в новостройке по приятным условиям от 4,99% годовых2! Узнать подробнее о банках-партнерах застройщика и актуальных условиях кредитования вы можете, обратившись за бесплатной консультацией по телефону 207-17-07.

Кроме этого, для того, чтобы зафиксировать действующую стоимость квартиры в новостройке от PAN на старте продаж, вы можете воспользоваться рассрочкой платежа на выгодных условиях3, при этом вам не нужно предоставлять справку о зарплате и подтверждать наличие трудоустройства — мы постарались сделать процесс покупки квартиры максимально простым и быстрым!

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Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

PAN City Group — надежный застройщик, работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию порядка 280 тыс. м2 жилья, а при участии специалистов компании совершено свыше 6 000 сделок на рынке недвижимости.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 — Базовая процентная ставка составляет от 4,99% при кредитовании в рамках программы «IT Ипотека». Диапазоны ПСК составляют 5,085 — 5,801%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,01% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Ставка уменьшается на 0,25% при покупке недвижимости у Партнеров Банка*. Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 18 000 000 рублей (для приобретения квартиры в новостройке, расположенной на территории регионов-миллионников) и от 200 000 до 9 000 000 рублей (для других регионов РФ). Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 25 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Список Партнеров Банка на сайте — Базовая процентная ставка составляет от 4,99% при кредитовании в рамках программы «IT Ипотека». Диапазоны ПСК составляют 5,085 — 5,801%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,01% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Ставка уменьшается на 0,25% при покупке недвижимости у Партнеров Банка*. Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 18 000 000 рублей (для приобретения квартиры в новостройке, расположенной на территории регионов-миллионников) и от 200 000 до 9 000 000 рублей (для других регионов РФ). Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 25 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Список Партнеров Банка на сайте https://www.uralfd.ru/about/partners/partnyery-ural-fd/ . Информация приведена по состоянию на 15.01.2024 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

— Базовая процентная ставка составляет от 5,99% при кредитовании в рамках программы «Семейная ипотека». Диапазоны ПСК составляют 6,060 — 6,786%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Ставка уменьшается на 0,25% при покупке недвижимости у Партнеров Банка*. Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 6 000 000 руб. для Перми и Пермского края и до 12 000 000 руб. для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 25 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Список Партнеров Банка на сайте https://www.uralfd.ru/about/partners/partnyery-ural-fd/ . Информация приведена по состоянию на 15.01.2024 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

3 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект».

Условия рассрочки:

Первоначальный взнос не менее 50% от базовой цены квартиры – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия;

не менее 30 000 руб. ежемесячно – в течение всего периода рассрочки;

оставшаяся сумма – в последний день рассрочки платежа (не позднее 30.09.2025).

В случае частичной оплаты суммы первоначального взноса средствами социальной субсидии сумма собственных средств, за вычетом средств социальной субсидии, должна быть внесена в полном объеме не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия, средства социальной субсидии могут быть оплачены в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия.

В течение всего периода рассрочки на остаток неоплаченной суммы начисляется индексация в размере 8% (восемь процентов) годовых. Сумма процентов, начисленных за период, оплачивается в последний день рассрочки (не позднее 30.09.2025г.) График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве. При досрочном внесении денежных средств либо при просрочке внесения денежных средств, цена по договору участия в долевом строительстве подлежит перерасчету с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к договору. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

4 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6А. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф (ID — 55655), на сайте застройщика pancityproject.ru, а также на сайте дом-притяжение.рф.

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