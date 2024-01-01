В год 300-летия Перми в Прикамье ввели в эксплуатацию месторождение им. Татищева Поделиться Твитнуть

В 2023 году ЛУКОЙЛ завершил обустройство и приступил к работе на трёх новых месторождениях — в Чернушинском, Красновишерском и Кунгурском округах.

В юбилейный для краевой столицы год нефтяники "ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ" запустили в эксплуатацию месторождение, названное в честь государственного деятеля и промышленника, основателя Перми Василия Татищева. Месторождение им. Татищева находится в Чернушинском округе. Оно было открыто в 2016 году, начальные извлекаемые запасы составляют почти 0,5 млн тонн углеводородного сырья. Промысел входит в зону ответственности цеха добычи нефти и газа №1 и имеет развитую инфраструктуру.

В Красновишерском округе ввели к эксплуатацию месторождение им. А.Д. Черкасова. На месторождении проведены сейсмические исследования, в результате геологических работ извлекаемые запасы углеводородов увеличились до 0,57 млн тонн. Само же месторождение в этом году получило имя почётного нефтяника Александра Черкасова, руководившего объединением «Пермнефть» с 1986 по 1994 год.

В Кунгурском районе нефтяники эксплуатируют Юрманское месторождение. Лицензия на разведку и добычу углеводородов на этом участке недр была получена в 2020 году. Чтобы оптимизировать размещение эксплуатационных скважин, на месторождении также проводились сейсморазведочные работы.

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