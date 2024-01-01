Более 2500 специалистов ПАО «Россети Урал» обеспечивали в праздники надёжное электроснабжение трёх регионов Поделиться Твитнуть

Ледовый городок

Константин Долгановский

Энергетики ПАО «Россети Урал» подвели итоги работы в период новогодних праздничных дней. Благодаря общей мобилизации аварийно-восстановительных бригад и инженерного состава производственных отделений ПАО «Россети Урал» в праздничные дни на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края серьёзных отклонений от нормальной схемы электроснабжения допущено не было. Обеспечение объектов теплоснабжения в трёх регионах присутствия находилось на особом контроле. Локальные технологические нарушения в распределительной сети устранялись максимально оперативно.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество технологических нарушений клиентов снизилось на 25,9%. На 21,9% меньше было отключено электросетевых объектов, линий 6-10 кВ. На 53,1% сократилось время восстановления нормальной схемы. Среднее время восстановления электроснабжения клиентов составило — 1 час 36 минут.

Стоит отдельно отметить, что на территории функциональной ответственности 46 нарушений электроснабжения происходило на сетях иных территориальных сетевых организаций. Энергетики оказывали помощь коллегам.

Так, 6 января в п. Каштак г. Челябинска произошло повреждение кабельного участка линии электропередачи 6 кВ, принадлежащей сторонней электросетевой организации. В результате без электроснабжения остались жители части поселка Каштак, в том числе потребители челябинского филиала «Россети Урал». Энергетики филиала «Челябэнерго» оперативно организовали осмотры своего энергооборудования, а также направили на место инцидента в помощь 6 РИСЭ (резервных источников электроэнергии) общей мощностью 1,46 МВт, обеспечив электроснабжение социально значимых объектов и жителей посёлка.

Для оперативного реагирования на возможные инциденты в период новогодних праздников ежедневно на дежурстве находились 1284 сотрудника в составе 429 бригад, а также 458 единиц техники. Были подготовлены 114 резервных источников электроэнергии суммарной мощностью около 1,23 МВт. Аварийный резерв филиалов и производственных отделений компании был укомплектован на 100%. Также на дежурстве находились руководители филиалов и производственных отделений электросетевой компании.

Отметим, что на особом контроле энергетиков находилось также функционирование социально-значимых электросетевых объектов, а также обеспечение электроэнергией зимних курортных площадок Свердловской и Челябинской областей и Пермского края.

Силами оперативного и инженерно-технического персонала были также организованы внеочередные осмотры энергооборудования ПАО «Россети Урал». Обеспечена максимальная готовность аварийных бригад и спецтехники к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

Для клиентов ПАО «Россети Урал» все праздничные дни в круглосуточном режиме работал Центр поддержки клиентов компании, по бесплатному номеру которого (8-800-220-0-220) любой житель Свердловской, Челябинской областей и Пермского края мог получить оперативную информацию по вопросам электроснабжения.

На сегодня всё оборудование, находящееся в зоне ответственности ПАО «Россети Урал», функционирует в штатном режиме. Отклонений от нормальной схемы электроснабжения нет.

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