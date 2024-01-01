Депутаты-единороссы ЗС Пермского края – активные участники акции «Ёлка желаний» Найти желание для исполнения можно на сайте елкажеланий.рф Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отмечает, что исполнять детские желания — приятная новогодняя миссия. «Акция «Ёлка желаний» за несколько лет стала одной из моих любимых новогодних традиций. На этот раз мне посчастливилось стать личным Дедом Морозом для двух юных прикамцев. Один из них, четырёхлетний Денис П. из Осы. Будущий строитель очень любит лего и мечтал собрать свой собственный большой город. Его мечта стала реальностью. А Раде В. из села Большой Букор Чайковского округа нравится смотреть мультики, кататься на машине, купаться и качаться на качелях. Рада хотела большое кресло-мешок. Вдвойне приятно, что у ребят есть ещё братья и сёстры, которые, уверен, разделят вместе с ними радость исполнения заветных желаний в Новый год. Я от всей души желаю ребятам и их семьям счастья и здоровья в новом году. Пусть 2024-й исполнит не одно их желание!»

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутат Законодательного собрания Татьяна Абдуллина также присоединилась к всероссийской акции. Татьяна Абдуллина: «Это замечательная традиция, дарящая атмосферу сказки и воплощающая в жизнь детские мечты. В декабре сняла с новогодней ёлки три желания от наших юных мечтателей. Анастасия из Усть-Кишерти мечтала создавать собственные украшения, конечно же, в её новогоднем подарке оказались не только сладости, но и несколько творческих наборов, а мой помощник с удовольствием вручила подарок в преддверии Нового года. Все мечты должны сбываться в самое волшебное время года! Захар из Перми очень талантливый и разносторонний мальчик, недавно победил в конкурсе чтецов и очень хотел получить на Новый год конструктор. Мы отправились к нему в гости, чтобы порадовать его космической станцией и сладостями, провели замечательный вечер, пожелали Захару мечтать в масштабах Вселенной и развивать свои таланты! Совместно с депутатом Заксобрания Александром Третьяковым исполнили желания сразу двух ребят из Берёзовского городского округа. Айнур мечтал о коньках, — как же зимой без зимних забав? Теперь он готов покорять катки всего края! Дарина хотела увидеть под ёлкой новогодний сюрприз, и мы подготовили для неё чудесный набор для рисования! Дети счастливы — это самое главное! Благодарю помощников за участие во вручении подарков на территориях округа».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутат краевого парламента Алексей Мазлов исполнил мечту семилетнего пермяка Никиты заниматься спортом у себя дома — он получил в подарок шведскую стенку. «Новый год — это о ожидание чудес и исполнение желаний. И иногда в это нужно просто верить, и мечта обязательно сбудется. Всероссийская акция «Ёлка желаний» за 5 лет своего существования объединила десятки тысяч людей, которые эти желания уже исполнили. В канун праздников принял участие в этом событии, сняв с новогодней елки, установленной в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия», открытку с пожеланием. Друзья, всех с наступившим новым годом, и пусть чудес становится всё больше!» — отметил Алексей Мазлов.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Его коллега Павел Кузьмин вручил подарки Максиму К. и Даше В. «Ежегодно принимаю участие в этой акции. Ведь улыбка особенных ребят дорогого стоит», — подчеркнул депутат.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

О своём подарке рассказал Евгений Зыбин: «Одиннадцатилетняя Виктория учится в пятом классе на одни «пятёрки». Она мечтает о спортивном уголке у себя дома, чтобы совмещать физические и интеллектуальные занятия. С удовольствием вручил ей небольшой спортивный комплекс из шведской стенки, турника, каната, лестницы и колец. И, конечно же, подарил игрушку и сладкий подарок. Очень приятно видеть счастливые детские глаза. Почувствовал себя немного Дедом Морозом».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Для Вагаршака Сарксяна участие в акции стало доброй новогодней традицией. В этом году он исполнил желания сыновей Марии Бадеевой из Перми — Артём и Дмитрий мечтали о велосипеде и гитаре. «30 декабря мой помощник Игорь Киселёв передал от меня ребятам подарки. Гитару распаковали сразу, отмечу, что дети выбрали основательные подарки для развития своих спортивных и творческих способностей. С лиц ребят не сходили улыбки, рад, что помог почувствовать детям новогоднее чудо, которое нужно каждому ребёнку», — рассказал Вагаршак Сарксян.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Александр Буторин также ежегодно принимает участие в акции «Ёлка желаний». «Для нас, взрослых, это возможность стать настоящим Дедом Морозом для детей, которые пишут ему письма. Вот и на этот раз всё получилось. Мне выпала удача исполнить желания Глеба и Анны Н. В ответ пришла тёплая благодарность от их мамы. Дети продолжают верить в чудо — моя миссия выполнена!»

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Альберт Демченко 3 января навестил 9-летнего Архипа из Чусового: мальчик мечтал о шведской стенке, чтобы можно было активно заниматься спортом не только в спортивной секции, но ещё и дома. «Несмотря на то что праздник уже позади, ожидание новогоднего чуда до сих пор с нами — особенно ярко оно теплится в детских сердцах. Рад, что ещё одна детская мечта была исполнена! Желаю Архипу дальнейших спортивных достижений и неугасаемой, искренней веры в исполнение новогоднего чуда!» — сказал Альберт Демченко.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Евгений Дёмкин помог осуществить мечту 7-летней Марианны, которая хотела побывать на спектакле «Снежная королева» в Пермском ТЮЗе. «В преддверии Нового года девочка с мамой посетили театр и увидели героев знаменитой сказки. Замечательно, что спектакль понравился, подарил праздничное настроение и улыбку. Желаю Марианне и её семье счастья, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!» — сказал Евгений Дёмкин.

Проект «Ёлка желаний» направлен на то, чтобы подарить ощущение праздника тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В акции могут принять участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей‌, 3-17 лет; дети с ОВЗ 3-17 лет; дети 3-17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; дети 3-17 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации, и каждый год объединяет тысячи неравнодушных жителей страны, готовых творить добрые дела. Это и рядовые граждане, и коллективы предприятий, и руководство регионов и страны.

Традиционно к акции активно присоединяются депутаты-единороссы всех уровней, члены регионального политсовета «Единой России».

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