Пермский филиал «Т Плюс» и ДТ «Кванториум Фотоника» заключили соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

фото: Т Плюс

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и Детский технопарк «Кванториум Фотоника» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор филиала теплоснабжающей компании Сергей Кругляков и руководитель образовательного учреждения Павел Крендель. Соглашение предусматривает совместную разработку образовательных программ и учебных курсов, проведение акций и воспитательных проектов, реализацию массовых мероприятий.

В настоящее время обсуждаются возможные форматы взаимодействия. В частности, в планах проработка открытия «Энерджиквантума» на производственной базе Пермских тепловых сетей и пилотный проект для экспонирования информационных материалов по городам присутствия компании «Т Плюс» в регионе.

Сотрудничество с «Кванториум Фотоника» позволит создать новые обучающие программы с тематикой теплоснабжения, считает директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

«Это взаимовыгодный проект, позволяющий энергетикам и педагогам Прикамья объединить научный и кадровый потенциал двух сторон. Цель — повысить вовлечённость детей в изучение теплоснабжающей отрасли», — отметил он.

Пермь стала седьмым городом, где «Т Плюс» подписала соглашение с сетью детских технопарков. До этого компании договорились о сотрудничестве в Чебоксарах, Новочебоксарске, Саратове, Ижевске, Верхней Пышме и Самаре. При этом совместные мероприятия проводятся и в других регионах присутствия «Т Плюс».

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