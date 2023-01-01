Двор, о котором можно мечтать: новый проект от застройщика PAN City Group Поделиться Твитнуть

В канун Нового года многие из нас загадывают желания. Кто-то оформляет их в список, а кто-то клеит красивые картинки в карту желаний. Зачастую, мечтая о новом жилье, мы представляем образ самой квартиры с красивым интерьером. Но что если позволить себе помечтать о большем?

Если бы команда застройщика PAN City Group1 визуализировала жилье мечты, наша карта желаний выглядела бы так:

Для нас дом, в котором хочется жить — это не только квартира, но и пространство вокруг нее: стильные холлы, красивое лобби, необыкновенно уютный двор, где с удовольствием проводишь время.

Это место, которое вдохновляет. Заряжает. Хочется переместиться туда поскорее и внимательно все осмотреть, влюбиться… и остаться там жить!

ЖК «Притяжение»2 от компании PAN City Group — воплощение мечты о таком доме.

— В данном проекте мы использовали новаторский подход к оформлению дворового пространства. Оно получилось стильным и многофункциональным, как в лучших домах бизнес-класса. Мы захотели создать для будущих жителей новый качественный образ жизни за пределами квартиры, дать возможность расслабиться на мягких диванах после рабочего дня и за приятной беседой выпить чашку кофе, прогуляться с коляской по тенистому сосновому лесу, и, не тратя время на поездки в спортзал, проводить тренировки всей семьей во дворе на свежем воздухе, — команда PAN City Group.

В основу концепции дворового пространства Дома «Притяжение» легла идея создания комфортных условий для жителей, чтобы, не покидая территорию комплекса, они смогли проводить время с семьей и друзьями: посещать летние веранды, играть в настольные игры, читать увлекательные книги в уютном кресле-коконе. С особой заботой мы проектировали пространства для детей: для самых маленьких предусмотрена защищенная от ветра игровая площадка, выполненная в теплой цветовой гамме, для подростков — «своя» территория, где с пользой и интересом можно проводить время в кругу друзей.

— Мы за счастливое детство и здоровье детей. Большое внимание в Доме «Притяжение» уделено тематическому пространству для маленьких жителей разных возрастов. В современном мире, где дети много времени проводят в гаджетах, задача взрослого — создать вокруг своего ребенка такие условия, которые переключат его внимание и заинтересуют, благодаря чему в жизни появится больше друзей, прогулок на свежем воздухе и здоровые интересы, — команда PAN City Group.

Один из основных принципов организации жизни в домах PAN City Group — безопасность. Для нас важно, чтобы жители нашего дома за пределами квартир оставались внутри приватной территории, не менее комфортной и защищенной, чем пространство их собственного жилья. Территория Дома «Притяжение» будет огорожена и находиться под круглосуточным видеонаблюдением. А благодаря технологиям «Умный дом» у родителей всегда будет возможность с телефона посмотреть по камерам во дворе, где гуляет их ребенок.

Обособленность двора и уединенную атмосферу подчеркивает ландшафтный дизайн. Акцент сделан на озеленении территории, где будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья. Доказано, что прогулки среди зелени снимают тревожность и расслабляют. Вечнозеленые сосны во дворе дома в жаркую погоду будут создавать приятную тень, а зимой — радовать зеленью и сказочным оформлением.

Срок сдачи ЖК «Притяжение» в эксплуатацию − 1 квартал 2026 года. Узнать подробнее о доме, выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте ЖК или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Успевайте приобрести квартиру на старте продаж! Это не только выгодно благодаря минимальной стартовой стоимости квартир, но и удобно — вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111И, корп. 2, 5 подъезд, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф (ID — 55655), на сайте застройщика pancityproject.ru , а также на сайте дом-притяжение.рф

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