Банк «Клюква» повысил ставку по вкладу «Ключевое решение» до 15% годовых Поделиться Твитнуть

Вслед за повышением ключевой ставки банк «Клюква» повысил ставку по вкладу «Ключевое решение» до 15%* годовых. Вклад с высокой доходностью доступен как действующим, так и новым клиентам банка. Его можно открыть любым удобным способом — в офисе или в приложении «Клюква Мобайл».

Выберите комфортный для вас срок вклада — от 31 до 366 дней, разместите сумму от 100 000 рублей, и получите высокий доход по окончании срока.

Подробнее об условиях вклада «Ключевое решение» и других предложениях банка можно узнать на сайте или по телефону 8-800-100-10-40.

• Вклад «Ключевое решение» до 15% годовых. Условия пополнения вклада — не предусмотрено, расходование средств — не предусмотрено, капитализация (причисленные проценты прибавляются к сумме вклада) — не предусмотрено, начисление процентов-% начисляются ежемесячно, в последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада, порядок выплаты процентов -начисление процентов по окончании срока вклада причисляются к вкладу (капитализируются).

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