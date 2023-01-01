В филиале «Азот» внедрена установка газификации жидкого азота Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» реализован инвестиционный проект «Установка газификации азота». Его цель — увеличение безопасности производственных процессов и сокращение времени подготовительных этапов при проведении остановочных ремонтов агрегатов производства аммиака. На финансирование проекта было выделено более 90 млн рублей.

Газообразный азот — бесцветное, негорючее, инертное, нетоксичное вещество. С его помощью во время обслуживания продувают аппараты и трубопроводы, чтобы полностью очистить их от любых потенциально опасных и быстровоспламеняющихся веществ, что делает ремонт оборудования безопасным.

Новая установка для хранения и газификации азота резервная, она будет использоваться во время повышенного потребления продувочного азота, когда на площадке предприятия проводится плановое обслуживание оборудования. Установка состоит из двух резервуаров, каждый вместимостью 50 тонн, в которых жидкий азот может храниться или сразу отправляться на газификацию. В ее составе также имеются испарители и электроподогреватель.

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Мы осваиваем новые технологии в обеспечении предприятия газообразным азотом. С новой установкой все быстрее: после того, как жидкий азот закачан в резервуар, достаточно включить электроподогреватель — и мы уже начинаем выдачу газа. В период ремонтной компании, когда все работы должны быть произведены качественно и в срок, новое оборудование поможет нам справиться с поставленными задачами еще более оперативно.





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