Тест-драйв цифровых сервисов «Ростелекома» от самого главного зимнего волшебника Поделиться Твитнуть

В преддверии Нового года главный Дед Мороз Пермского края отправился поздравлять жителей Перми с самым любимым зимним праздником и заодно протестировал умные девайсы платформы «Ростелеком. Ключ» в многоквартирных домах столицы Прикамья.

Дед Мороз Пермской губернии:

— В последнее время попасть в подъезд бывает тяжело. У кого-то не работает домофон, приходится ждать, когда хозяева спустятся и откроют дверь. Кто-то забудет про время и убежит в магазин, тогда ждёшь, когда же он вернётся обратно. А сейчас умные сервисы нам помогают, и Дедушку Мороза везде впускают как по волшебству, только цифровому!

Речь идёт об умном домофоне — это один из самых популярных сервисов в составе платформы «Ростелеком. Ключ». Решение позволяет сделать доступ в дом комфортным и безопасным для жителей и их гостей. Цифровой сервис настроен на приём аудио- и видеовызовов, дистанционное открытие дверей из любой точки страны, управление услугами из личного кабинета для управляющей компании и жителей, а также на архивацию и фотофиксацию всех посещений.

Следующий сервис — комплексное видеонаблюдение. Оно позволяет с помощью камер осуществлять контроль разных локаций в многоквартирном доме и придомовой территории. Преимущества видеонаблюдения от «Ростелекома» — это онлайн-трансляция, запись видеоархива, хранение информации в облаке до 60 суток, съёмка в темноте и со звуком, наличие уведомлений и возможность для управляющей компании настраивать отдельный доступ для жителей. А у пользователей есть возможность просматривать изображение с выбранных камер в приложении в режиме одного окна. С таким решением ни один Дед Мороз не останется незамеченным!

На третьем месте топ-сервисов — умный шлагбаум. Устройство предназначено для контроля и управления доступом на территорию дома. Решение может быть связано с системой видеонаблюдения, что позволит получать видеозаписи не только приезжающих автомобилей, но даже саней Деда Мороза. Причём открывать и закрывать шлагбаум хозяин может из любой точки страны.

С сервисами от «Ростелеком. Ключ» вы уж точно не пропустите своё новогоднее чудо! Умные решения, кстати, можно устанавливать не только в новых домах. В Перми цифровыми уже стали более 32 новостроек и 21 дом вторичного жилья.

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