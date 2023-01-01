Филиал «ПМУ» тестирует «Мобильный обход» Поделиться Твитнуть

В рамках цифровизации производства в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» идет тестирование системы «Мобильный обход». Она разработана на базе российского программно-инструментального комплекса «МобИн».

Система состоит из планшета, смарт-бокса для измерения температуры, вибрации, считывания отметок оборудования и самих RFID-меток. Эти приборы помогают аппаратчику снизить субъективность оценки состояния производственных мощностей. Например, если раньше отклонения по вибрации оценивались тактильно, то теперь этот параметр проверит смарт-бокс.

При отметке комплекс сам определяет какое это оборудование и выгружает на экран планшета алгоритм проверки ее состояния. Для каждой технологической позиции чек-лист может быть составлен индивидуально. Оцифрованные данные оперативно передаются в единую базу, где оцениваются в динамике.

Михаил Кулешов, заместитель главного инженера филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по ТОиР:

— Новая система призвана повысить точность анализа состояния оборудования и усилить контроль качества обходов аппаратчиков. Аналогичные проекты внедряются на всех предприятиях «Уралхима» и показывают хорошие результаты.





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