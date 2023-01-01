Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признано лидером Пермского края в номинации «Экология» Поделиться Твитнуть

В Перми подвели итоги регионального конкурса «Лидеры Пермского края», лучшие проекты были выбраны в каждой из 17 номинаций.

Пермские нефтяники представили конкурсной комиссии результаты работы в рамках благотворительной деятельности компании. Только за последние три года нефтяники провели более 700 мероприятий по экологическому воспитанию, привлекли к эко-акциям более 20 тысяч человек, высадили более 35 тысяч деревьев, очистили и благоустроили 18 родников и почти 300 км береговой линии водоёмов в Пермском крае.

Также поддержка экологических инициатив оказывается ежегодно в рамках конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». За последние три года в номинации «Экология» гранты на реализацию получили более 70 идей. Так, в Бардымском округе реализован проект «Экологический десант», в результате реализации которого собрано и направлено на переработку почти полтонны макулатуры, более 10 тысяч пластиковых крышек и столько же батареек.

Кроме того, в рамках программы воспроизводства водных ресурсов с 2021 года в акваторию Камского и Воткинского водохранилищ выпущены более 400 тысяч мальков стерляди, судака и щуки.





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