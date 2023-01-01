Андрей Стрельцов Накануне серии домашних игр пермский «Молот» покинули два игрока Поделиться Твитнуть

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В​ расположение ярославского «Локомотива» вернулись командированные в Пермь нападающие Никита Кирьянов и Александр Волков. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Молот».

В текущем сезоне Никита Кирьянов провёл в составе пермской хоккейной команды 21 матч, в которых отметился 7 (3+4) баллами за результативность при показателе полезности «+8».

Александр Волков сыграл за «Молот» в 8 матчах и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас» при показателе полезности «+1».

Напомним, что по соглашению о сотрудничестве игроки клуба КХЛ «Локомотив» Ярославль могут проводить игры за пермский клуб.

На сегодня подопечные Павла Зубова занимают второе место в чемпионате ВХЛ и готовятся провести длительную домашнюю серию игр из пяти матчей, начало которой стартует 18 декабря.

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