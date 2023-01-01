Энергетики пермского филиала «Россети Урал» работают над повышением качества электроснабжения посёлка «Южный ветер» Поделиться Твитнуть

Энергетики разместили в посёлке разгрузочную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА на ул. Радужная. Отметим, что замену силовых трансформаторов и другие мероприятия по стабилизации ситуации с электроснабжением энергетики проводят как вынужденную дополнительную меру, несмотря на выполненный объёмный комплекс работ в преддверии зимы.

Напомним, коттеджный поселок «Южный ветер» расположен на территории Култаевского управления Пермского муниципального округа. Здесь из-за аномальных холодов только за первые сутки нагрузки на подстанции и центры питания в распределительной сети возросли от 20 до 50%.

Новая современная модульная трансформаторная подстанция позволит перераспределить нагрузки и, как следствие, повысить надёжность и улучшить качество электроснабжения порядка 300 клиентов, проживающих в индивидуальных жилых домах по улицам Лазурная и Первоцветная и Садовому бульвару. Совершенствование электросетевой инфраструктуры также будет способствовать дальнейшему развитию села Култаево.

Отметим также, что в течение шести дней, с 6 по 11 декабря, в условиях аномально низких (до -35 градусов) температур энергетиками филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» выполнены работы по установке разгрузочной ТП в п. Горном, по замене ключевого оборудования, в т.ч. 11 трансформаторов в Култаево, Мокино, Берег Камы, Заполье, Броды и других населённых пунктах на более мощные и 10 выходов из ТП на большее сечение, а также работы по замене и ремонт вышедших из строя защит энергообъектов. До конца текущего года энергетики планируют установить в проблемных местах (Берег Камы, Мокино, Броды) ещё 3 разгрузочных трансформаторных подстанции, кроме того, заменить 3 трансформатора на более мощные, а также провести мероприятия по перераспределению нагрузок на пяти воздушных линиях 0,4 кВ.

Ввиду того, что Култаевское управление Пермского муниципального округа продолжает активно застраиваться, в условиях отсутствия газового отопления нагрузка на электрические сети выросла здесь за последние годы в несколько раз. Многие клиенты подавали заявки на технологическое присоединение на тот момент по более доступной льготной категории на мощность до 15 киловатт. Фактический объём используемой клиентами электрической мощности оказывается гораздо выше. Так, дом с электроотоплением площадью более 100 кв. м, с учётом всей бытовой техники, фактически потребляет до 30 киловатт. Аномальные холода только усугубили эту ситуацию.

Специалисты компании отмечают важность правильных расчётов при подаче заявки на технологическое присоединение, ведь занижение планируемого объёма своего энергопотребления при технологическом присоединении ведёт к непроектной нагрузке на существующую электросетевую инфраструктуру и, как следствие, к отключениям. Кроме того, возникающая ситуация не позволяет техническому блоку компании в рамках задачи перспективного развития предусмотреть объективно необходимые мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей, что негативным образом сказывается при пиковых нагрузках в период аномальных холодов.

Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности и делают всё, чтобы ситуация с электроснабжением была стабильна.

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