Филиал «Азот» принял новый коллективный договор Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» Группы «Уралхим» принял новый коллективный договор на 2024-2026 гг. Принятие документа состоялось в рамках конференции трудового коллектива.

В мероприятии приняли участие директор «Азота» Андрей Семенюк, председатель Пермского краевого отделения Росхимпрофсоюза Алексей Клейн, руководители служб, начальники цехов, а также 50 делегатов от подразделений предприятия.

Коллективный договор состоит из 10 разделов. Корректировки текста связаны с изменениями трудового законодательства и локальных нормативных актов. Делегаты конференции единогласно проголосовали за принятие нового документа.

За отчетный период 2021-2023 годов на финансирование льгот и гарантий для сотрудников предприятия было направлено 204,5 млн рублей. Среди важных улучшений — рост в «Азоте» средней заработной платы и вложений в здоровье сотрудников.

Минимальная и средняя заработные платы на предприятии превышают нормы, установленные в отраслевом тарифном соглашении. Создана эффективная система социальных мер. Коллективным договором «Азота» предусмотрено семь видов материальной помощи, два вида дополнительных отпусков, дополнительные оплачиваемые выходные дни (на бракосочетание, 1 сентября, и т.д), санаторно-курортное обслуживание, дополнительное медицинское страхование, детский отдых, физкультура и спорт, улучшение санитарно-бытовых условий и другое. Сотрудники предприятия обеспечены сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Для доставки

на работу и с работы предоставляется корпоративный транспорт. Кроме того, круглосуточно работает медпункт, а также поликлиника с широким спектром медицинских услуг. Владимир Семенов, председатель первичной профсоюзной организации «Азот»:

— Коллективный договор рассчитан на три года, в нем учтены многие пожелания сотрудников. В новом документе сохранен основной объем социальных льгот и гарантий, значительно превышающий требования законодательства и отраслевых соглашений.





Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» Группы «Уралхим»:





— Коллективный договор — важнейший инструмент взаимодействия администрации предприятия и сотрудников. Работа проведена качественно, учтены предложения представителей трудового коллектива. В том числе пересмотрен в большую сторону размер выплат по некоторым видам материальной помощи. Благодаря эффективному взаимодействию с профактивом наш коллективный договор по-прежнему остается одним из лучших в химической отрасли Пермского края.

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