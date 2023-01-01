Энергетики филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» стабилизировали ситуацию с электроснабжением жителей ряда населённых пунктов Пермского округа Поделиться Твитнуть

Около 50 бригад филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» в составе порядка 160 человек и 59 единиц техники и спецтехники практически в круглосуточном режиме работали, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением упомянутых в предостережении Пермского УФАС населённых пунктов Пермского муниципального округа: Култаево, Мокино, Ласьва, Горный и ряда других. Из-за аномальных холодов только за первые сутки нагрузки на подстанции и центры питания в распределительной сети здесь возросли от 20 до 50%.

В течение шести дней, с 6 по 11 декабря, в условиях аномально низких (до -35 градусов) температур энергетиками филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» выполнены работы по установке разгрузочной ТП в поселке Горный, по замене ключевого оборудования, в т.ч. 11 трансформаторов в Култаево, Мокино, Берег Камы, Заполье, Броды и других населённых пунктах на более мощные и 10 выходов из ТП на большее сечение, а также по замене и ремонту вышедших из строя защит энергообъектов. До конца текущего года энергетики планируют установить в проблемных населённых пунктах (Берег Камы, Мокино и Броды) ещё 3 разгрузочные трансформаторные подстанции, кроме того заменить 3 трансформатора на более мощные, а также провести мероприятия по перераспределению нагрузок на пяти воздушных линиях 0,4 кВ.

Специалисты филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» продолжают работы в режиме повышенной готовности. В настоящее время энергетики выполняют точечные заявки жителей Пермского муниципального округа.

Отметим, что замену силовых трансформаторов и другие мероприятия по стабилизации ситуации с электроснабжением энергетики проводят как вынужденную дополнительную меру на негазифицированных территориях, несмотря на выполненный объёмный комплекс работ в преддверии зимы. Кроме того, осуществляется контроль энергопотребления клиентами в соответствии с их заявленной мощностью. Многие клиенты подавали заявки на технологическое присоединение на тот момент по более доступной льготной категории всего на 15 киловатт. Фактический объём используемой клиентами электрической мощности оказывается гораздо выше. Так, дом с электроотоплением площадью более 100 кв. м, с учётом всей бытовой техники, фактически потребляет до 30 киловатт.

Отметим, что во всём контуре компании «Россети Урал» в минувшие выходные в круглосуточном режиме на энергообъектах работало более 210 бригад в составе более 760 человек, а также более 240 единиц техники.

Ситуация с электроснабжением пригородных территорий городов-миллионников в контуре ПАО «Россети Урал» находится под личным контролем руководства компании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.