Андрей Стрельцов «Молот» в Новокузнецке обыграл «Металлург» Это позволило пермякам подняться на второе место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Очередной матч в чемпионате ВХЛ «Молот» провёл на выезде, в Новокузнецке. Соперником стал местный клуб «Металлург».

Весь поединок прошёл под диктовку ​ ​ ​ подопечных Павла Зубова. Хозяева смогли забить только, проигрывая 0:5. Итог встречи 5:2. Голы в составе победителей на счету Владимира Пешехонова, Максима Веревкина, Ивана Ларичева, Руслана Галимзянова и Игоря Зенчикова.

После набранных очков в этом поединка «Молот» поднимается на второе место в таблице. Заключительный матч выездной серии пермский клуб проведет​ 13 декабря в Омске, где встретится с «Омскими Крыльями».

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