Сотрудники Yarus group приняли участие в программе «Лидеры производительности» Проект компании занял второе место Поделиться Твитнуть

Фото: Yarus group

Специалисты пермского строительного холдинга Yarus group прошли обучение по программе «Лидеры производительности» во Всероссийской академии внешней торговли.

Как рассказали в Yarus group, в ходе обучения был разработан проект по повышению производительности труда на Краснокамском заводе ЖБК, входящем в состав холдинга. По результатам итоговой защиты проектной работы пермские строители заняли второе место среди 14 команд.

Программа «Лидеры производительности» реализуется Всероссийской академией внешней торговли по заказу министерства экономического развития РФ. Она даёт руководителям российских предприятий возможность научиться проводить диагностику производственных и бизнес-процессов, а также разрабатывать «дорожную карту» развития собственного производства.

Yarus group — один из крупнейших строительных холдингов региона. В его состав, помимо Краснокамского завода ЖБК, входит строительная компания «Ярус Стандарт» (генподрядчик), проектное бюро «Ярус Проект» и девелопер «Ярус инвест». Холдинг занимается как жилой застройкой, так и возведением социально значимых объектов. В частности, Yarus group строит муниципальные дома в Перми и Соликамске, а этим летом выиграла подряд на проектирование и строительство поликлиники в Кондратово.

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