Пермская филармония строит концертную программу месяца вокруг Пермского органа и органного зала Поделиться Твитнуть

Венера Гималиева

Пермскому органу исполняется 20 лет. Органный зал с инструментом производства немецкой компании Glatter-Götz Orgelbau впервые открылся для посетителей в декабре 2003 года, и с тех пор концертная жизнь столицы Прикамья принципиально изменилась. Появился не только орган и связанный с ним международный фестиваль, но и новая концертная площадка с лучшей по тем временам акустикой в городе. Неудивительно, что двадцатилетие этого события Пермская краевая филармония отмечает серией эксклюзивных концертов, на которые удалось собрать ведущих российских органистов современности.

Юбилейный концертный цикл начнётся 17 декабря в 14:00 с программы «Юбилей органа. Новое поколение» (6 +). Выступят молодые органистки Елизавета Бородаева, Майя Мокрецова и Кристина Веретенникова — лауреатки многих международных конкурсов, а Елизавета Бородаева ещё и «Органист года — 2021». Прозвучат произведения классиков органной музыки от Баха до ХХ века.

Примечательно, что все три органистки — ученицы Евгении Камянской, солистки Пермской филармонии, так что этот концерт ещё и демонстрация успехов пермской органной школы.

В тот же день в 19:00 выступит легенда современного органного исполнительства профессор Московской консерватории Александр Фисейский с программой «Музыка Рождества» (6+), состоящей из самых мелодичных, самых возвышенных произведений Иоганна Себастьяна Баха и французских композиторов: Франсуа Куперена, Сезара Франка, Оливье Мессиана и Шарля-Мари Видора.

Ещё один легендарный органист, ещё один профессор — Рубин Абдуллин — выступит 19 декабря в 19:00 с концертом «Светлое и тёмное» (6 +), названным так же, как композиция Софии Губайдуллиной, включённая в программу. Разнообразный и изысканный выбор произведений отличает этот вечер, в который прозвучит много музыки отечественных композиторов.

Кульминацией юбилейного цикла станет концерт 20 декабря «Рождественские цветы» (6 +), собравший фантастический сценический ансамбль: международная оперная звезда Венера Гимадиева, главная органистка концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина и артистичный ведущий — музыковед Артём Варгафтик.

Завершит цикл органных вечеров выступление работающей в России японской органистки Хироко Иноуэ с программой «В преддверье Рождества» (6 +), в которую включено много современной редко исполняемой музыки российских, прибалтийских и японских композиторов.

Не только органная музыка будет звучать в Органном зале в преддверье Рождества. Так, 18 декабря зал примет фортепианный дуэт Николая Луганского и Вадима Руденко в рамках концертного абонемента «Модные клавиши». Лауреаты международных конкурсов выступят с программой произведений Сергея Рахманинова в оригинальных переложениях для двух роялей (6 +).

В ожидании совсем скорого открытия после реконструкции Большого зала филармония приглашает на праздничный симфонический концерт в ДК им. Солдатова: 21 декабря здесь выступит Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки с лёгкой, бодрящей и очень популярной музыкой из кинофильмов, написанной Александрой Пахмутовой, Андреем Петровым, Эдуардом Артемьевым, Микаэлом Теривердиевым, Нино Рота, Генри Манчини и другими великими композиторами кино.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.