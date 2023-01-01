«Азот» стал призером в краевом конкурсе на лучший эколого-просветительский проект Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» Группы «Уралхим» стал призером конкурса на лучший эколого-просветительский проект, который проходил в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности — 2023».

В этом году в акции приняли участие более 1,4 млн человек. За время ее действия на территории края ликвидировано 489 несанкционированных свалок, высажено 2,5 млн зеленых насаждений, очищены берега и русла рек общей протяженностью более 900 км, обустроено 200 родников и прудов. Также в рамках акции проведено более 14 000 эколого-просветительских мероприятий, в числе которых — выставки, конкурсы, лекции, мастер-классы, круглые столы.

Проект «уДОБРяй!», инициированный советом активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» Группы «Уралхим», в рамках просветительской деятельности объединил 10 дошкольных учебных заведения и три школы. На протяжении летних месяцев воспитанники учреждений самостоятельно высаживали растения, удобряли почву и слушали лекции о защите окружающей среды и экологии.

Венера Мухатаева, председатель молодежного движения «Лига лидеров»:

— Наш проект свел вместе «зеленое движение» и образовательные учреждения. Мы создали настоящий клуб по интересам, который помогает выстроить взаимоотношения родителей с детьми. В работу включались не только детсадовцы и школьники, но и их родственники. Вместе мы смогли рассказать подрастающему поколению, что именно от них зависит чистота в нашем городе и крае.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.