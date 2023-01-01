Пермские тепловые сети «Т Плюс» окажут помощь в экстренном ремонте тепловой сети, принадлежащей частному собственнику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Свердловском районе Перми возле домов по бульвару Гагарина, 84, 86, возник дефект на объекте системы теплоснабжения, принадлежащей частному собственнику. В результате снизилось качество теплоснабжения жителей, произошла утечка теплоносителя и зафиксировано сильное парение, наносящее ущерб близлежащим насаждениям. Эксплуатант в течение двух недель не предпринимал шагов к его устранению.

Сегодня, 8 декабря, Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в экстренном порядке приступят к ремонту данного участка тепловой сети по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Свердловского района Перми.

Администрация Свердловского района своевременно выдала частному собственнику предписание об устранении дефекта. Однако оно было проигнорировано. Последствия инцидента на тепловой сети обострились в период существенного понижения температуры наружного воздуха. По итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Свердловского района было принято решение о необходимости оперативного устранения возникшего дефекта с привлечением специалистов ПАО «Т Плюс».

«Система теплоснабжения — значимая часть инфраструктуры жизнеобеспечения города. Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в круглосуточном режиме проводят мониторинг качества теплоснабжения жителей, незамедлительно проводят устранение возникающих дефектов на эксплуатируемых сетях. Однако вследствие нерадивости отдельных частных лиц принадлежащие им участки системы теплоснабжения не проходят своевременную подготовку к зиме, не обслуживаются должным образом в течение отопительного сезона. Это может привести к негативным последствиям для жителей», — сказал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.





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