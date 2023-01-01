Алёна Бронникова «Соликамскбумпром» исполнил решение суда о принятии мер по исследованию влияния выбросов Из-за сточных вод предприятия в Камском водохранилище погибло более 200 рыб Поделиться Твитнуть

На территории Камского водохранилища, рядом с открытым коллектором сточных вод АО «Соликамскбумпром», была обнаружена массовая гибель рыбы. Результаты межведомственной проверки показали, что на это повлияли промышленные сбросы воды с предприятия, которые напрямую попадали в реку. Дело было передано в суд.

«При осмотре территории должностными лицами были обнаружены 224 особи снулых щук, лещей, язей и окуней. Дальнейшие контрольные мероприятия установили, что участок водосбросной сети напрямую соединяется с рекой. В ходе изучения документации компании были выявлены факты игнорирования экологического законодательства РФ», — сообщает пресс-служба краевого ГУФССП.

Суд обязал «Соликамскбумпром» произвести научно-исследовательские работы, чтобы определить потребность и возможность дамбирования нижней части коллектора и установки рыбозащитного устройства в месте сброса сточных вод в водохранилище. Для контроля исполнения решения процессуальный документ поступил в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району.

Необходимые научно-технические работы предприятие выполнило в полном объёме. Свидетельства исполнения судебного предписания поступили приставам на год раньше установленного срока.

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