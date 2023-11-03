Банк «Урал ФД» принял решение об изменении юридического адреса Поделиться Твитнуть

Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» АО КБ «Урал ФД» настоящим уведомляет своих кредиторов, клиентов, контрагентов, партнеров и любых других заинтересованных лиц об изменении своего адреса с даты внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (протокол № 2 от 03.11.2023) адрес Банка изменен на следующий: 614066, Российская Федерация, город Пермь, улица Стахановская, дом 54д.

О дате фактического внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации изменений в Устав Банка в части изменения адреса мы сообщим дополнительно.

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