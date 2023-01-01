В Пермском крае идёт народное голосование за лучший дом и лучший двор Поделиться Твитнуть

Организаторы II Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» запустили народное голосование среди участников, которое закончится 30 ноября.

Победителями будут признаны заявки, которые наберут наибольшее количество голосов по итогам народного голосования.

Напомним, конкурс проводится по четырём номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом».

От Пермского края на конкурс было подано 15 заявок: Пермь — 12, Добрянка — 1, Чайковский — 1, Барда — 1.

Поддержать участников конкурса от региона своим голосом можно до конца ноября на сайте https://moydom.er.ru/. Чтобы принять участие в «Народном голосовании» конкурса, необходимо пройти процедуру верификации. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Отдать свой голос можно лишь за одного участника в каждой из номинаций.

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится в рамках реализации мобилизационного проекта партии «Единая Россия» «Жители МКД».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.