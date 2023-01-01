Депутат Пермской гордумы прокомментировал передачу городских полномочий на краевой уровень Поделиться Твитнуть

В 2023 году ряд полномочий и право собственности на некоторые городские объекты Перми были переданы на краевой уровень. Кроме того, в краевую собственность был передан стадион «Юность», зоопарк и Театр юного зрителя.





Теперь их работа и развитие будут финансироваться за счёт бюджета Пермского края. По мнению большинства депутатов Пермской городской Думы, таким образом существенно снижается нагрузка на городской бюджет. При этом для жителей и гостей города условия использования этих учреждений культуры и спорта никак не изменятся. Высвободившиеся средства городского казны будут направлены на развитие других объектов инфраструктуры.





Депутат Пермской городской думы от партии КПРФ Геннадий Сторожев отмечает, что необходимости в сокращении городской собственности и полномочий, он не видит.





«Ведь кадры-то остаются одни и те же и перемена прописки руководящего кресла не приведёт к качественному сдвигу в работе. Хороший театр ТЮЗ, ещё со времён М. Скоморохова добившийся высоких творческих результатов, вряд ли станет лучше в лоне краевой собственности», — отмечает депутат.





Сторожев отметил, что фракция КПРФ в гордуме голосовала против передачи полномочий на краевой уровень.





«Считаю, что передача и укрупнение полномочий, не приведёт к экономии. Ни разу ещё сокращение численности сверху, не приводило к её сокращению, но всегда к её росту. По моему мнению, необходимо поискать рост эффективности городского, да и краевого управления в другом месте. Как говорил классик: «Мой друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок», — заключил депутат.





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