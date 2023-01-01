«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге лучших работодателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг лучших работодателей России. По его итогам ПАО «Уралкалий», входящее в Группу «Уралхим», впервые получило «платиновый» статус работодателя. В рейтинге прошлого года компания оказалась в «золотой» группе.

Оценки компании по каждой из групп метрик оказались такими: «Сотрудники и общество» — золото, «Экология» — платина, «Корпоративное управление» — платина. Составители рейтинга отмечают, что в ноябре 2022 года группа «Уралхим-Уралкалий» в ходе переговоров с ООН договорилась на безвозмездной основе передать развивающимся странам 260 000 т минеральных удобрений, заблокированных в портах ЕС. Первая поставка на 20000 т в Малави состоялась весной 2023 года, вторая гуманитарная партия на 34000 была отправлена в Кению. «Уралкалий» планирует к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 20%, к 2050-му — достичь углеродной нейтральности.

В рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компании, в соответствии с методологией они разделены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Лидерами рейтинга стали сразу 27 компаний платиновой группы против 17 годом ранее. В этом году свое представительство на вершине рейтинга существенно увеличили промышленные гиганты, платиновая группа пополнилась еще одной «дочкой» иностранной компании, впервые в ней оказалась представлена строительная отрасль.

Все метрики, по которым оцениваются компании, распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

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