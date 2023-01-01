В Самаре прошёл традиционный «Парад Памяти» с участием команды из Прикамья Поделиться Твитнуть

Сегодня, 7 ноября, на площади им. Куйбышева в Самаре уже в 13-й раз состоялся «Парад Памяти», посвящённый военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Пермский край на Параде представляла команда пермской школы №136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина.

В этом году в самарском «Параде Памяти» принимает участие более 100 парадных расчётов. Помимо юнармейцев и кадетов Самарской области, на смотр строя приехали участники из всех регионов ПФО, а также других регионов Российской Федерации, включая ДНР — команды из города Снежное. Впервые в «Параде Памяти» участвует парадный расчет из города-героя Брест Республики Беларусь.

Как рассказал врио заместителя председателя правительства Самарской области, председатель оргкомитета «Парада Памяти» Александр Фетисов, в этом году вновь приглашены представителей дипломатических миссий 16 иностранных государств.

Пермский край на Параде в этом году представляла команда пермской школы №136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина. В этой школе существует подразделение с допрофессиональной правовой и военной подготовкой. Основным направлением школы является подготовка детей и молодёжи к правоохранительной и военной службе, а также к службе в силовых структурах Российской Федерации.

Право участвовать в «Параде Памяти» в Самаре учащиеся школы получили в ходе отбора. Напомним, 6 мая в Перми на площади у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу прошел конкурс «Смотр строя — Парад Памяти», на который заявились 15 команд из кадетских школ и классов учебных заведений Пермского края. В этот день соревновались более 500 юных кадетов из Перми, Нытвенского, Пермского, Кунгурского, Октябрьского, Уинского, Осинского, Добрянского, Чернушинского, Сивинского, Губахинского и Кочёвского округов. Председателем жюри конкурса стал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Помимо прохождения команд строевым шагом, в этом году также оценивались показательные выступления знамённых групп участников парада. Для кадетов был организован ряд семинаров по истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Каждый участник смотра получил памятные подарки мероприятия. Победителем смотра стала команда школы №136.

Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, главный смысл «Парада Памяти» — не столько навыки прохождения строем, сколько воспитание патриотизма и знание истории нашей страны.

Вячеслав Григорьев:

— Кадеты из Пермского края всегда достойно представляют наш регион на «Параде Памяти», в том числе занимая призовые места на конкурсе строя. Однако главный смысл этого мероприятия — укрепление знаний о героической истории нашей страны, ощущение причастности к ней, продолжение славных воинских традиций. Участники «Парада Памяти» — достойные потомки героев Великой Отечественной войны. Связь поколений, любовь к Родине, готовность в любую минуту встать на её защиту — вот что символизирует участие в «Параде Памяти».

Помимо конкурса строя, для его участников подготовлена обширная культурная и патриотическая программа. На площади Куйбышева работали интерактивные площадки, музейно-выставочные экспозиции, музей артефактов СВО и полевая кухня. Организована встреча с ветеранами, участниками СВО и почётными гостями в Техническом лицее, выезд в музей им. Горького, экскурсия по Самаре.

Отметим, с 2014 года в самарском Параде Памяти принимают участие воспитанники кадетских школ и классов Пермского края. Отбором участников и организацией поездки победителей регионального этапа в Самару занимается партия «Единая Россия» в рамках регионального проекта «Дети Отечества».

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