Опубликованы фото аварии в Пермском крае, в которой водителю оторвало голову Поделиться Твитнуть

фото: Поисково-спасательная служба Кунгурского округа

Поисково-спасательная служба Кунгурского округа опубликовала фотографии ДТП, которое произошло утром 3 ноября на 75 км трассы Пермь – Екатеринбург в Пермском крае.

По предварительным данным ГИБДД, 44-летний водитель Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Scania с цистерной. Шофёр легковушки скончался на месте. Как передаёт КП-Пермь, от удара ему оторвало голову и ногу.

фото: Поисково-спасательная служба Кунгурского округа

На фотографиях видно насколько сильно повреждены автомобили. Scania лежит на боку на проезжей части, а Volkswagen Touareg после сильного удара снесло в кювет. Половина машины раздавлена.

фото: Поисково-спасательная служба Кунгурского округа

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