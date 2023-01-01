Опубликованы фото аварии в Пермском крае, в которой водителю оторвало голову
Поисково-спасательная служба Кунгурского округа опубликовала фотографии ДТП, которое произошло утром 3 ноября на 75 км трассы Пермь – Екатеринбург в Пермском крае.
По предварительным данным ГИБДД, 44-летний водитель Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Scania с цистерной. Шофёр легковушки скончался на месте. Как передаёт КП-Пермь, от удара ему оторвало голову и ногу.
На фотографиях видно насколько сильно повреждены автомобили. Scania лежит на боку на проезжей части, а Volkswagen Touareg после сильного удара снесло в кювет. Половина машины раздавлена.
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