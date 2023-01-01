«Цифровая Россия» дала старт проекту «Профессия цифра» Поделиться Твитнуть

С 1 ноября 2023 года проект «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» организовал программу по переобучению цифровым специальностям ветеранов СВО «Профессия цифра». Проект реализуется на базе «Национального исследовательского Томского государственного университета» в онлайн-режиме. С 2024 года планируется подключение вузов-партнеров.

В ходе состоявшегося 1 ноября в режиме ВКС совещания координаторов и актива партпоректа «Цифровая Россия» обсуждались цели и задачи проекта.

В 2023 году проект «Профессия цифра» будет реализовываться в 10 субъектах России, в том числе в Пермском крае. Среди основных целей — стимулировать социализацию ветеранов СВО через получение новой «цифровой» специальности и их переобучение. Также важным аспектом этой работы является контроль их дальнейшего трудоустройства после прохождения переобучения.

По мнению координатора федерального проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антона Немкина, одним из главных преимуществ программы является дальнейшее карьерное сопровождение участников.

«Мы со стороны партии также будем контролировать трудоустройство новых ИТ-специалистов после окончания переподготовки. Предполагается, что кураторы проекта будут помогать не только с поиском вакансий, но и с подготовкой к собеседованию. Такой подход — следствие цели образовательной программы: не только обучение, но и усиление кадрового потенциала отрасли в целом», — пояснил Антон Немкин.

Переобучение будет проходить по целому ряду программ, среди которых — графический дизайн, аналитик кибербезопасности, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мультироторного типа, разработчик пользовательского интерфейса (UI-дизайнер), сетевое оборудование и технологии, цифровое 2D и 3D моделирование и другие.

После получения новой «цифровой» специальности ветераны СВО получат стабильный доход, возможности работать удалённо и планировать своё время, приобщаться к современным технологиям и использовать новые возможности для развития.

Все программы переподготовки рассчитаны на 72 часа. По результатам успешного окончания обучения будет выдаваться свидетельство о повышении квалификации.

Для участия необходимо подать заявку на портале «Работа России». Координаторы партпроекта «Цифровая Россия» на местах будут помогать участникам проекта от момента подачи заявки на участие в обучении до трудоустройства по цифровой специальности.

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