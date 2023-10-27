Улица Хрустальная в Перми перекрывается для ремонта теплосети Поделиться Твитнуть

Пермские тепловые сети проводят ремонт участка теплосети по ул. Хрустальная в Мотовилихинском районе Перми. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми.

В связи с ремонтом теплосети на период с 22-00 27.10.2023 до 14-00 30.10.2023 закрывается проезд всех видов транспорта по улице Хрустальная на участке от ул. Уральская до дома по ул. Хрустальная, 5. Для жителей дома по ул. Хрустальная, 5, выезд будет организован по ул. Хрустальная на ул. Уральская. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: ремонт теплосетевой инфраструктуры проводится для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.





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