«Т Плюс» подключила к теплу новую школу в Дзержинском районе Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подключение к теплоснабжению новой школы в Дзержинском районе Перми (ул. Кронштадтская, 41). Присоединённая тепловая нагрузка составляет 1,783 Гкал/ч. Это уже третья школа, возводимая по краевой программе в Перми и обеспеченная теплоресурсом согласно графику строительства.

Ранее «Т Плюс» провела мероприятия по подключению к системе теплоснабжения новых школ в микрорайонах Юбилейный и Новые Ляды. Таким образом, ресурсоснабжающая организация способствует реализации краевой программы по возведению новых школ в Перми, что позволяет развивать городские территории в соответствии с планами региональных властей.

По итогам 9 месяцев 2023 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью 27,48 Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 48,83%. Всего обеспечен запуск тепла для 34 зданий и сооружений различного профиля в Перми, Краснокамске, Березниках и Кондратово. В краевой столице энергокомпания подключила к теплу 24 здания.

«Т Плюс» всегда ответственно относится к подключению строящихся объектов, особенно, если речь идёт о социально-культурной сфере. Понимая значимость новых образовательных учреждений для развития территорий, специалисты компании в сжатые сроки оперативно проводят все необходимые процедуры и решают возникающие вопросы. Как результат — город и горожане в срок получают возможность пользоваться социальной инфраструктурой», — отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.

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