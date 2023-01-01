В Нытве работали бизнес-эксперты проекта «Предпринимательство» Поделиться Твитнуть

Предприниматели из Перми в рамках проекта «За малый бизнес» Пермского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», который является также частью реализации в регионе проекта «Предпринимательство» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посетили Нытвенский городской округ.

Начался визит с посещения производственной площадки ООО «Латофлекс». Участников поездки встретил лично глава Нытвы Ринат Хаертдинов и директор компании Игорь Чертулов. С июля этого года на новой площадке комплекса запущено производство лущеного шпона для изготовления фанеры и других мебельных комплектующих с объемом инвестиций около 90 млн рублей. Организовано 33 рабочих места, построено новое производственное здание, маслопровод, приобретено и смонтировано оборудование, в том числе окорочный комплекс, парильная и сушильная камеры, лущеный станок, конвейер. Весь производственный процесс предприниматели смогли увидеть своими глазами, они отметили высокую технологичность процесса и экологическую безопасность.

Далее делегация предпринимателей посетила Пермский завод бумажных изделий. Компания «ПЗБИ» занимается производством и оптовой продажей бумажных крафт пакетов с ручками с прямоугольным дном. Директор компании Сергей Бурков показал производство и представил новую линейку подарочных пакетов с новогодней тематикой.

Третьим пунктом в рамках бизнес-визита стало посещение Производственной компании «Уралтекс», которая занимается производством рабочих х/б перчаток, а также является прямым поставщиком перчаток из латекса, нитрила, нейлона, спилка, краг и др. Экскурсию по производству провели директора предприятия Олег Минеев и Сергей Шайхелмарданов. Компания успешно работает с крупными завода Пермского края, а также осуществляет поставки продукции в другие регионы РФ.

Во второй части деловой программы в Нытве провели встречу с представителями предпринимательского сообщества Нытвенского городского округа. Глава округа Ринат Хаертдинов рассказал, что Нытва получила в марте 2019 года статус территории опережающего развития в целях достижения стабильного развития путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Для резидентов ТОР это возможность получить значительные льготы по налогам и страховым взносам. Кроме того бизнесу в ТОР оказывается региональная поддержка в предоставлении земельных участков в аренду без торгов и в обеспечении инвестиционных площадок объектами инфраструктуры с привлечением средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

О мерах поддержки предпринимателей рассказала Елена Вон, заместитель руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. Она отметила хорошую активность бизнеса Нытвы в участии в конкурсах, которые проводит Агентство для социальных и молодых предпринимателей. Об основных нюансах работы с налоговыми органами рассказала Тупицына Ольга, заместитель руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю.

Бизнес-миссия завершилась встречей с крупным бизнесом города. «Наша цель — развитие и поддержка предпринимательства, налаживание внутренних экономических связей между бизнесом, улучшение делового климата. Предприниматели на площадке нашего проекта получают возможность выйти на прямой диалог с крупными предприятиями региона, а также наладить взаимодействие между районами края с целью партнерства бизнеса внутри региона для развития территорий и благополучия жителей», — отметила Ирина Южанинова.

На встрече присутствовали директора крупных компаний: АО «Нытва», ООО «Латофлекс», Компания «Пермский завод бумажных изделий», Производственная компания «Уралтекс», ООО «Свеза Уральский» и ООО «Уральская фурнитура», которое начинает свою историю еще с 50-х годов прошлого века, а на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей мебельной фурнитуры, скобяных и строительных изделий в Уральском регионе.

Предприниматели обменялись контактами и наметили варианты сотрудничества. Завершился бизнес-визит посещением уникального Музея Ложки, коллекция которого насчитывает более четырех тысяч предметов разных эпох и культур.

Проект «За Малый Бизнес» продолжает свою работу.

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