В Перми выявлено свыше 600 незаконных объектов в охранных зонах тепловых сетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» продолжается системная работа по выявлению и устранению незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей. В 2023 году энергетики приняли меры к демонтажу 608 таких объектов. В результате более половины «самостроев» (237 единиц) убраны собственниками добровольно. Ещё 56 построек, находящихся в опасной близости от трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, демонтированы на основании судебных решений.

В первую очередь, из охранных зон выносятся детские и спортивные площадки, а также торговые павильоны. С точки зрению угрозы населению, это самые критичные объекты. Также недопустимо близко к трубопроводам располагаются заборы, гаражи, остановки общественного транспорта и автопарковки. Сейчас энергокомпания подала ещё 116 исков в отношении собственников самостроев.

В Перми «Т Плюс» проводит системную работу по устранению незаконных объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей. Значительная часть построек — детские и спортивные площадки. Также часто с нарушениями расположены автостоянки, гаражи и торговые павильоны. В отношении всех самостроев инициированы процедуры по демонтажу.

«Т Плюс» принимает меры по соблюдению режима охранных зон в соответствии с нормами и правилами, предусмотренными законодательством. Размещение объектов в охранной зоне влечет нарушения в работе теплосетей, повреждения трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, создает препятствия для обеспечения надежного теплоснабжения клиентов, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании данных надзорные ведомства выносят владельцам самостроев предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.

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