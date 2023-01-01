Ключевые положения народной программы «Единой России» отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов Ко второму чтению партия проработает с минфином увеличение финансирования на развитие села, обучение специалистов, модернизацию центров занятости Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Промежуточные итоги реализации народной программы «Единой России» и финансирование её положений в проекте бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений народной программы, а также министров.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей.

«На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым учёным, социально ориентированным некоммерческим организациям», — сказал председатель партии.

Он сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% — до более 20 трлн руб.

«Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ. И продолжить проекты, которые обеспечивают качество жизни людей, делают жизнь комфортной, благополучной и безопасной. Включая, конечно, новые регионы», — отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов «Единой России» в бюджете является поддержка Вооружённых сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым.

«Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание. Чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая Победа», — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что и другие приоритеты «Единой России» должны найти отражение в главном финансовом документе. В частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.

«В прошлом году на эти цели было заложено более 40 млрд руб. в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 млрд. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам ещё практически 26,5 млрд руб. на трёхлетку. Уверен, что Министерство сельского хозяйства нас поддержит. С минфином мы необходимые консультации провели», — сообщил Дмитрий Медведев.

Дополнительно профинансировать «Единая Россия» предлагает и программу вовлечения в оборот сельхозземель.

«Для нас сейчас это вопрос не праздный. Достаточно посмотреть, какие процессы в сфере продовольствия идут во всём мире. В прошлом году в бюджете на эти цели было предусмотрено 5 млрд руб. В нынешнем проекте заложено уже около 17 млрд. Но и эту сумму «Единая Россия» считает не вполне достаточной. Прошу Министерство сельского хозяйства и минфин проработать возможность увеличения финансирования ещё на 10 млрд руб.», — обратился к министрам председатель партии.

Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.

Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 млрд дополнительно, на классное руководство — более 1 млрд руб. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах — по 2 млрд ежегодно. На безопасность школ в новых регионах — 9,3 млрд руб. ежегодно дополнительно. Предусмотрены средства на капремонт школ, на обеспечение их новыми автобусами.

Дополнительного финансирования, считают в «Единой России», требует программа «Профессионалитет». Это поможет выполнить поручение президента по подготовке миллиона специалистов за пять лет. Сейчас в проекте бюджета предусмотрено по 7 млрд, чтобы 70 техникумов и колледжей ежегодно получали по 100 млн. Партия предлагает дополнительно выделить 9 млрд руб. на программу. Инициативу поддержал минфин.

«Мы отработаем этот вопрос и будем определять вместе с коллегами-депутатами необходимые источники», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Ещё одно предложение партии — увеличить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 млрд руб. Сейчас на эти цели в 2024 году заложен 691 млн руб. на 86 центров занятости. При этом в 2023 году модернизируется 550.

«Увеличение средств на модернизацию центров занятости проработаем с коллегами ко второму чтению», — сказал Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение всё, что предусматривалось в программном документе «Единой России».

«Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23 244 руб. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребёнка — это порядка 10 млн детей. В образовании предусматриваются ресурсы на капремонт школ. Новые места в школах — 1300 школ, как мы планировали, будет обеспечено необходимым софинансированием. С начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 1700 новых ФАПов, отремонтировано 6 тыс. амбулаторий, поликлиник. Финансируется ряд других мероприятий, в том числе, программа медицинской реабилитации, предусматриваются необходимые ресурсы на онкологические заболевания и сердечно-сосудистые», — сказал Антон Силуанов.

В свою очередь, Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тыс. социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

«Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тыс. школ и 2,5 тыс. медицинских учреждений. Введены 1,5 тыс. быстровозводимых ФАПов и 349 культурно-досуговых центров на селе. Отремонтировано более 1,2 тыс. почтовых отделений и 301 общежитие вузов. Благоустроены 16 тыс. дворов, общественных территорий. По программе социальной догазификации газифицировано 375 тыс. домовладений и 723 тыс. земельных участков», — сообщил Андрей Турчак.

С июня программа распространяется на новые регионы. Как отметил секретарь генсовета партии, это уже позволило восстановить 2,5 тыс. многоквартирных домов и более 150 соцобъектов.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул: бюджет действительно формируется в крайне непростых условиях.

«Но «Единая Россия» вне зависимости от этих условий продолжит добросовестно исполнять обещания, которые дала гражданам в своей народной программе», — заключил Дмитрий Медведев.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Положения народной программы партии в Пермском крае последовательно выполняются. Прямо сейчас в Прикамье строится 19 школ, запланировано строительство ещё более 10. В ближайшие годы в поселениях края будет построено 23 новых дома культуры, а в существующих — идут ремонты. Идёт масштабный ремонт дорог, и к 2027 году 85% из них в Пермской агломерации должны быть приведены в нормативное состояние, 50% — дорог региональной сети. До 2027-го планируется построить порядка 30 объектов здравоохранения — поликлиники, больницы, сельские врачебные амбулатории.

Эти и многие другие объекты народной программы постоянно находятся под контролем «Партийного десанта». В Прикамье создано 49 муниципальных мониторинговых групп — в каждом муниципалитете. В них работает более 3100 чел., также к работе привлечено более 31,1 тыс. представителей общественности. Всего «Партийный десант» сделал около 1200 выездов на объекты народной программы, и заметным результатом можно назвать тот факт, что подавляющее большинство объектов строится или ремонтируется в соответствии с графиком и с должным качеством.

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