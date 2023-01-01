Пермские тепловые сети отмечают 65-летие производственной деятельности Поделиться Твитнуть

10 октября 1958 года приказом Минэнерго СССР по Управлению энергетической промышленности Перми был назначен первый директор теплофикационного предприятия Перми Борис Войстрый. С этой даты ведёт отсчёт производственной деятельности энергокомпания Пермские тепловые сети (ПТС), обеспечивающая подачу отопления и горячей воды жителям Перми и Краснокамска.

Первые тепломагистрали в Перми были проложены от пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9. ПТС способствовали массовой застройке Перми, выступив инициатором возведения таких теплоисточников, как ВК-1 в Свердловском районе Перми, ВК-2 в Мотовилихинском районе Перми и ВК-3 в микрорайоне Садовый. Все эти меры позволили развернуть в городе промышленное и гражданское строительство ускоренными темпами. В 1972 году в контур теплоснабжения ПТС вошёл Краснокамск. В 1960-е прошла теплофикация жилого фонда Кировского и Орджоникидзевского районов, где также стали работать ПТС.

За годы становления предприятия в Пермских тепловых сетях созданы все основные подразделения: служба ремонтов, производственно-технический отдел, оперативно-диспетчерская служба, химическая служба и др. В компании поступательно внедрялись новые технологии, закладывался запас прочности теплосетевого комплекса, и формировались традиции передачи опыта от ветеранов отрасли молодым специалистам.

В настоящее время Пермские тепловые сети – современное теплофикационное предприятие, работающее в составе Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Компания имеет высокий уровень цифровизации и ориентировано на обновление тепловых сетей в краевой столице и Краснокамском городском округе. Специалисты ПТС в круглосуточном режиме без выходных обслуживают 2056 км теплосетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций, а также 372 центральных тепловых пункта. Для обеспечения теплом и горячей водой социальных объектов и жителей трудятся порядка 2 тыс. профессионалов-теплоэнергетиков.

«Я поздравляю коллектив нашего предприятия с круглой датой и желаю стабильного прохождения отопительного сезона, уверенного развития и долгих лет работы на благо жителей Пермского края! Уверен, что благодаря результатам нашей деятельности год от года будет возрастать престиж профессии теплоэнергетика. С праздником, коллеги!» – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В настоящее время в Перми, Краснокамске и посёлке Майский Пермские тепловые сети обеспечивают теплом и горячей водой 289 детских садов, 204 школы, 194 больницы, 79 поликлиник, 260 зданий вузов, лицеев и колледжей, 19 домов культуры и 5851 многоквартирный дом.

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