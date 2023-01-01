Региональный проект «Дороги для людей» проверяет ремонт дорог в границах населённых пунктов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В ходе состоявшейся 10 октября рабочей поездки в муниципалитеты Пермского края координатор регионального проекта «Дороги для людей», депутат Заксобрания края Александр Третьяков и руководитель регионального исполкома «Единой России» Станислав Швецов проверили ход работ на объектах, ремонтируемых в рамках проекта. Вместе с начальником отдела эксплуатации Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Никитой Гуричевым и представителями подрядчика были проверены дороги в Очёрском, Оханском и Частинском округах.

Проект «Дороги для людей» реализуется по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. По словам Александра Третьякова, цель проекта — провести ремонт участков региональных дорог, которые находятся в границах населённых пунктов. Это так называемые «дороги переходного типа», в крае их насчитывается 716, общая протяжённость таких участков — 48 км. Проект подразумевает, что в течение ближайших трёх лет на них появится твёрдое асфальтовое покрытие.

Летом этого года в результате аукционов были определены подрядчики по ремонту дорог в Частинском, Бардымском, Еловском, Кишертском муниципальных округах, Оханском, Очёрском, Суксунском и Соликамском городских округах. Подрядчики приводят в порядок более 26 км дорог в 20 населённых пунктах — это 54% от протяжённости всех дорог в гравийном исполнении на территории Пермского края. Также в рамках проекта будет установлено 20 автобусных остановок и оборудованы 32 заездных кармана.

Во время выезда 10 октября Александр Третьяков и Станислав Швецов побывали на дорогах в населённых пунктах Грязново, Мыльники, Понамори, Лыва в Очёрском и Оханском городских округах Пермского края, в деревнях Бугры и Теребиловка Частинского муниципального округа. Работы на этих объектах близятся к завершению.

«В населённых пунктах, где пройдут ремонты по проекту «Дороги для людей», проживает около 18 тыс. чел. Летом от прохождения транспорта по гравийным дорогам постоянно летела пыль, после дождя они были грязные. Конечно, это доставляло немалый дискомфорт людям. При этом количество проходящего транспорта год от года увеличивается, поэтому проблему необходимо было срочно решать. После окончания всех работ по проекту она будет снята», — отметил Александр Третьяков.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как рассказал представитель подрядчика, компании «АТМ», работы ведутся так называемым «методом регенерации», когда при ремонте частично используются имеющиеся материалы, но одновременно ведётся и обновление. На грунтовое покрытие дороги укладывается дополнительный слой песчано-гравийной смеси, который закрывается покрытием из органических минеральных смесей с добавлением цемента. По сути, получается крепкая бетонная плита толщиной порядка 20 см, поверх которой укладывается асфальт. В результате получается отличная дорога — ровная, крепкая, как новая.

По словам Станислава Швецова, на проверенных объектах работы идут по графику.

«На тех дорогах, которые мы осмотрели, значительная часть работ уже завершена. Подрядчики ведут подготовку к укладке асфальта. До наступления зимнего сезона, в первой половине ноября объекты должны быть закончены. Проект «Дороги для людей» — очень нужный и важный для жителей небольших населённых пунктов, поэтому мы будем контролировать его реализацию на всех этапах, и выезды на ремонтируемые объекты продолжатся», — рассказал Станислав Швецов.

Отметим, одной задач Народной программы партии «Единая Россия» является создание условий для безопасного и комфортного передвижения жителей Прикамья. Эта задача решается в новом региональном партийном проекте «Дороги для людей».

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